Кремль прокомментировал возможность украинского следа в подрыве авто в Москве
Песков призвал дождаться результатов расследования по взрыву авто в Москве
По делу о взрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы ведётся следствие, поэтому пока рано говорить о виновных. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, мы вообще [считаем, что] пока идёт следствие, работает усиленная следственная группа, предварительно говорить о каких-то результатах [преждевременно]", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами, комментируя сообщения о том, что в подрыве автомобиля просматривается украинский след.
В связи с этим он призвал дождаться результатов работы следственных органов.
Напомним, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался Toyota Land Cruiser. Этот момент попал на видео. Мужчине оторвало ступни, но он смог, превозмогая боль, сам оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Изначально СМИ сообщили, что внутри автомобиля находился офицер ВС РФ, замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов. Однако его супруга позже опровергла эту информацию. Предварительно, что во взорванном на севере Москвы внедорожнике находился тёзка военного.
Telegram / ЧП / Москва