Кремль прокомментировал возможность украинского следа в подрыве авто в Москве

По делу о взрыве Toyota Land Cruiser на севере Москвы ведётся следствие, поэтому пока рано говорить о виновных. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы вообще [считаем, что] пока идёт следствие, работает усиленная следственная группа, предварительно говорить о каких-то результатах [преждевременно]", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами, комментируя сообщения о том, что в подрыве автомобиля просматривается украинский след.