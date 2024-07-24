"Наш президент говорил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность", — заявил пресс-секретарь лидера России, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Представитель Кремля также отметил, что данное обстоятельство, как и киевский запрет на переговоры с Москвой, значительно тормозят и усложняют мирный процесс. Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.