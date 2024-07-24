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24 июля, 16:30

Песков заявил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность

Владимир Зеленский однозначно уже утратил свою легитимность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Наш президент говорил, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность", — заявил пресс-секретарь лидера России, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

Представитель Кремля также отметил, что данное обстоятельство, как и киевский запрет на переговоры с Москвой, значительно тормозят и усложняют мирный процесс. Песков напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта.

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Напомним, с конца мая Зеленский официально никто, его легитимность закончилась. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вопрос о законности власти на Украине будут решать правовые системы Незалежной, а для России это важно лишь при подписании соглашений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viiviien

Мария Любицкая
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