В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с РФ
Экономист Кущ: У Киева появилось "окно возможностей" для переговоров с Москвой
Украинский экономист Алексей Кущ считает, что у Киева появилось "историческое окно возможностей" для начала переговоров с российской стороной. По его мнению, Незалежная должна договориться со странами Глобального Юга об участии в этом процессе.
Как отметил специалист, для продолжения вооружённого конфликта достаточно помощи США, Британии и стран Евросоюза (ЕС). Однако для достижения мира их участия "недостаточно". Успех мирных инициатив возможен лишь при участии в переговорном процессе ключевых стран Глобального Юга. Экономист считает, что украинской стороне нужно создать свой план мира, после чего согласовать его с ЕС, а также Китаем и Индией, а после представить его Дональду Трампу, если тот победит на выборах президента США.
"Естественно, придётся предварительно согласовать этот план и с Россией. Это, кстати, может сделать Китай или Индия", — добавил Кущ в соцсетях.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.
Shutterstock / FOTODOM / byvalet