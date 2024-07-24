В Киеве заявили об "окне возможностей" для переговоров с РФ

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что у Киева появилось "историческое окно возможностей" для начала переговоров с российской стороной. По его мнению, Незалежная должна договориться со странами Глобального Юга об участии в этом процессе.

Как отметил специалист, для продолжения вооружённого конфликта достаточно помощи США, Британии и стран Евросоюза (ЕС). Однако для достижения мира их участия "недостаточно". Успех мирных инициатив возможен лишь при участии в переговорном процессе ключевых стран Глобального Юга. Экономист считает, что украинской стороне нужно создать свой план мира, после чего согласовать его с ЕС, а также Китаем и Индией, а после представить его Дональду Трампу, если тот победит на выборах президента США.