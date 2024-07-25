Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества
Financial Times: Украинцы используют аккумуляторы Tesla для электроснабжения
Серьёзные проблемы со светом вынуждают украинцев идти на крайние меры. Для снабжения электричеством домов и предприятий граждане начали извлекать аккумуляторы из автомобилей Tesla. Об этом пишет газета Financial Times.
"В крошечном гараже на окраине Киева группа механиков корпела над корпусом разбитой старой Tesla, разбирая её на части. Но, вместо того чтобы пытаться починить машину, мужчины были заняты извлечением её аккумулятора, надеясь использовать его для питания местных предприятий и домов", — передаётся в сообщении.
В издании также отметили, что один автомобиль Tesla может заменить десяток домашних аккумуляторных систем. Именно поэтому списанные машины данной марки часто используют для снабжения местных предприятий. А теперь хитрая уловка перерастает в масштабный бизнес.
Как удалось узнать Financial Times, украинский бизнесмен Александр Бентса в течение многих лет скупал на аукционах разбитые Tesla. Раньше автомобили чинили и перепродавали, однако теперь нашли иное применение. Со слов самого Бентсы, большая часть его клиентов — гражданские. Спрос на аккумуляторы растёт с каждым днём, а к зиме, вероятно, достигнет максимума.
Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС России по энергетической инфраструктуре. Как сообщали в "Укрэнерго", стране не удастся устранить проблему до наступления зимы. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества, между тем Незалежная лидирует по импорту электричества из Европы.
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