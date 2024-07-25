Украинцы используют батареи из Tesla из-за дефицита электричества

Серьёзные проблемы со светом вынуждают украинцев идти на крайние меры. Для снабжения электричеством домов и предприятий граждане начали извлекать аккумуляторы из автомобилей Tesla. Об этом пишет газета Financial Times.

"В крошечном гараже на окраине Киева группа механиков корпела над корпусом разбитой старой Tesla, разбирая её на части. Но, вместо того чтобы пытаться починить машину, мужчины были заняты извлечением её аккумулятора, надеясь использовать его для питания местных предприятий и домов", — передаётся в сообщении.

В издании также отметили, что один автомобиль Tesla может заменить десяток домашних аккумуляторных систем. Именно поэтому списанные машины данной марки часто используют для снабжения местных предприятий. А теперь хитрая уловка перерастает в масштабный бизнес.