Внимание на часы: В телеобращении Байдена заметили деталь, от которой стало по-настоящему жутко
Советник Маска Уоллес: Часы Байдена в прямом эфире показывали неверное время
Советник бизнесмена Илона Маска Мэтт Уоллес заметил в прямом эфире на руке президента США Джо Байдена часы, которые показывали неправильное время. О своих переживаниях по этому поводу он написал в соцсети Х.
"Часы из "прямого эфира Джо Байдена" показывали неправильное время. То, что здесь происходит на самом деле, гораздо более мрачно и тревожно, чем большинство может себе представить", — написал Уоллес.
Часы Джо Байдена показывали неправильное время в прямом эфире. Фото © Х / Matt Wallace
Напомним, что после новостей о заражении коронавирусом стала распространяться конспирологическая теория о смерти Джо Байдена, так как его долго не было в информационном поле. Спустя несколько дней президент США всё-таки объявился, но комментировать слухи о своей кончине не стал. Немного раньше Байден принял решение снять свою кандидатуру с президентской гонки в США.
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