Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 09:34

Внимание на часы: В телеобращении Байдена заметили деталь, от которой стало по-настоящему жутко

Советник Маска Уоллес: Часы Байдена в прямом эфире показывали неверное время

Советник бизнесмена Илона Маска Мэтт Уоллес заметил в прямом эфире на руке президента США Джо Байдена часы, которые показывали неправильное время. О своих переживаниях по этому поводу он написал в соцсети Х.

"Часы из "прямого эфира Джо Байдена" показывали неправильное время. То, что здесь происходит на самом деле, гораздо более мрачно и тревожно, чем большинство может себе представить", — написал Уоллес.

Часы Джо Байдена показывали неправильное время в прямом эфире. Фото © Х / Matt Wallace

Часы Джо Байдена показывали неправильное время в прямом эфире. Фото © Х / Matt Wallace

Байден в обращении к американцам объяснил решение выйти из президентской гонки
Байден в обращении к американцам объяснил решение выйти из президентской гонки

Напомним, что после новостей о заражении коронавирусом стала распространяться конспирологическая теория о смерти Джо Байдена, так как его долго не было в информационном поле. Спустя несколько дней президент США всё-таки объявился, но комментировать слухи о своей кончине не стал. Немного раньше Байден принял решение снять свою кандидатуру с президентской гонки в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Philip Yabut

Николай Рюмин
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Илон Маск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров