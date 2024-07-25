Внимание на часы: В телеобращении Байдена заметили деталь, от которой стало по-настоящему жутко

Советник бизнесмена Илона Маска Мэтт Уоллес заметил в прямом эфире на руке президента США Джо Байдена часы, которые показывали неправильное время. О своих переживаниях по этому поводу он написал в соцсети Х.

"Часы из "прямого эфира Джо Байдена" показывали неправильное время. То, что здесь происходит на самом деле, гораздо более мрачно и тревожно, чем большинство может себе представить", — написал Уоллес.