Аттракцион невиданной щедрости: Сотрудников, устранявших глобальный IT-сбой, "отблагодарили" купонами на $10
CrowdStrike разослала сотрудникам карты на $10 за переработки из-за сбоя
Сотрудникам американской компании CrowdStrike, из-за обновления в ПО которой произошёл глобальный IT-сбой, выдали подарочные сертификаты на 10 долларов в сервисе доставки еды. Так людей, отработавших множество часов при решении проблемы, "отблагодарили" за переработки, пишет Bloomberg.
По данным агентства, руководство CrowdStrike вместе с письмом с благодарностями выдали сотрудникам ваучеры на 10 долларов в сервисе Uber Eats, чтобы сотрудники смогли купить "чашку кофе или поздний перекус". При этом часть людей, которые получили карты и решили ими воспользоваться, пожаловались в соцсетях, что их сертификаты не сработали. Позже в CrowdStrike заявили, что Uber расценил купоны некоторых пользователей "как мошенничество из-за частого использования". В конечном итоге некоторые ваучеры просто аннулировали.
Напомним, утром 19 июля в мире зафиксировали масштабный сбой в работе компьютеров на операционной системе Windows. Это парализовало работу многих банков, операторов связи, различных средств массовой информации и даже аэропортов в разных странах. Стоит отметить, что компания устранила главные причины сбоя в тот же день.
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