Аттракцион невиданной щедрости: Сотрудников, устранявших глобальный IT-сбой, "отблагодарили" купонами на $10

Сотрудникам американской компании CrowdStrike, из-за обновления в ПО которой произошёл глобальный IT-сбой, выдали подарочные сертификаты на 10 долларов в сервисе доставки еды. Так людей, отработавших множество часов при решении проблемы, "отблагодарили" за переработки, пишет Bloomberg .

По данным агентства, руководство CrowdStrike вместе с письмом с благодарностями выдали сотрудникам ваучеры на 10 долларов в сервисе Uber Eats, чтобы сотрудники смогли купить "чашку кофе или поздний перекус". При этом часть людей, которые получили карты и решили ими воспользоваться, пожаловались в соцсетях, что их сертификаты не сработали. Позже в CrowdStrike заявили, что Uber расценил купоны некоторых пользователей "как мошенничество из-за частого использования". В конечном итоге некоторые ваучеры просто аннулировали.