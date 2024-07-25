Путин дал ряд поручений по будущему национальному центру "Россия"
Путин поручил определить оргкомитет национального центра "Россия" до 1 сентября
Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению Международной выставки-форума "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября, ответственным назначен первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Кроме того, поручено подготовить стратегию представления на международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в сообщении.
Также Путин поручил обеспечить создание просветительских материалов об опыте Международной выставки-форума "Россия" и о деятельности национального центра "Россия". Среди других поручений — обеспечение участия органов власти в работе центра "Россия", организация и проведение в центре симпозиума "Создавая будущее", обеспечение строительства центра и финансирования его деятельности.
Напомним, что открытие выставки-форума "Россия" состоялось 4 ноября прошлого года, в День народного единства. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент посчитал, что её следует продлить до Дня любви, семьи и верности. Выставка в итоге вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она будет продолжать свою работу уже в качестве национального центра.
Life.ru