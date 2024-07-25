Путин дал ряд поручений по будущему национальному центру "Россия"

Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению Международной выставки-форума "Россия" в организационный комитет национального центра "Россия". Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября, ответственным назначен первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Кроме того, поручено подготовить стратегию представления на международных мероприятиях достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики и культуры", — говорится в сообщении.