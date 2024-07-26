Костомаров пожелал удачи российским теннисистам на Олимпиаде в Париже

Фигурист Роман Костомаров, перенёсший несколько операций по ампутации конечностей в 2023 году, признался, что практически утратил интерес к Олимпиаде. Но это не помешает ему следить за выступлениями соотечественников. Олимпийские игры в Париже официально стартуют сегодня, 26 июля. В них примут участие и российские теннисисты.

"Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов", — передаёт слова Костомарова Sport24.