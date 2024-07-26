Костомаров пожелал удачи российским теннисистам на Олимпиаде в Париже
Российский фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Фигурист Роман Костомаров, перенёсший несколько операций по ампутации конечностей в 2023 году, признался, что практически утратил интерес к Олимпиаде. Но это не помешает ему следить за выступлениями соотечественников. Олимпийские игры в Париже официально стартуют сегодня, 26 июля. В них примут участие и российские теннисисты.
"Ребята, которые будут там выступать от нас, не имели никаких запретов, поэтому они будут. Я всегда болею за них, желаю им удачи. И Даниил Медведев, и девочки наши — всем большой удачи, а лучше побед. Доказывать и показывать всем, что мы действительно страна, которая воспитывает чемпионов", — передаёт слова Костомарова Sport24.
Летние Олимпийские игры в Париже будут идти до 11 августа. Напомним, ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что к Играм допустили всех российских теннисистов, кто отобрался по рейтингу. Однако, по его словам, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова решили пропустить состязание. Не поехали в Париж и Анна Калинская с Анастасией Потаповой. Как ранее сообщал Life.ru, среди выступающих заявлены Диана Шнайдер, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Елена Веснина.