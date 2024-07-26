На Украине призвали отправлять на фронт с 22 лет
Офицер Нацгвардии Украины Литвин призвал снизить возраст мобилизации до 22 лет
Власти Украины должны снизить мобилизационный возраст до 22 лет из-за нехватки личного состава в ВСУ. К таким мерам призвал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.
"22 года уже можно мобилизовать. В моём подразделении были военнослужащие, которым по 19 лет и военнослужащие за 50 лет, и они эффективно выполняли боевые задания. Но это были добровольцы", — цитирует военного издание "Зеркало недели".
Напомним, что из-за печального положения украинской армии Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Кстати, 23 июля Верховная рада уже в 12 раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.
Telegram/Zelenskiy / Official