"Нищенская зарплата": Сотрудники отеля в Париже, принимающего делегацию МОК, устроили забастовку
AP: Персонал отеля в Париже, принимающий делегацию МОК, объявил забастовку
Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку, так как им уже на протяжении семи лет не поднимают зарплату. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, в этом отеле должны были разместить представителей Международного олимпийского комитета (МОК) на время проведения Игр. Уточняется, что МОК заплатил парижскому отелю 22 миллиона евро за эксклюзивное размещение.
По данным источника издания, несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с плакатами "Роскошный отель — нищенская зарплата", "Верните нам наши социальные выплаты" и "Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады".
"Переговоры с профсоюзами продолжаются, не влияя на работу нашего отеля. Наши сотрудники по-прежнему мобилизованы и стремятся обеспечить бесперебойную работу", — пояснили руководители отеля.
Напомним, сегодня вечером, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Спортивные состязания ещё не успели начаться, как в Париже произошло много скандалов на этом фоне. В частности, спортсмены пожаловались на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые приехали с собственными матрасами. Остро стоит и проблема криминала в Париже. Зато организаторы позаботились о безопасных контактах между атлетами, им выдадут десять тысяч салфеток для орального секса и 200 тысяч презервативов.
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