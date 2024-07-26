"Нищенская зарплата": Сотрудники отеля в Париже, принимающего делегацию МОК, устроили забастовку

Сотрудники отеля Hotel du Collectionneur в Париже объявили забастовку, так как им уже на протяжении семи лет не поднимают зарплату. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, в этом отеле должны были разместить представителей Международного олимпийского комитета (МОК) на время проведения Игр. Уточняется, что МОК заплатил парижскому отелю 22 миллиона евро за эксклюзивное размещение.

По данным источника издания, несколько десятков сотрудников вышли в коридоры отеля с плакатами "Роскошный отель — нищенская зарплата", "Верните нам наши социальные выплаты" и "Нет 13-й зарплаты — нет Олимпиады".