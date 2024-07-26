Рубль практически не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рубль не изменился к юаню после решения ЦБ повысить ставку до 18% годовых
Курс рубля практически не изменился к китайскому юаню в ответ на решение Центробанка повысить ключевую ставку до 18% годовых, а затем перешёл к незначительному снижению. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, до публикации решения ЦБ курс китайской валюты на 13:25 по Москве находился на уровне 11,725 рубля. Но к 13:30 юань упал на 0,39% и достиг отметки 11,72 рубля. К 13:51 курс китайской валюты перешёл к росту и составил 1,872 рубля (+0,9%).
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 16% до 18%. Кроме того, регулятор существенно пересмотрел свой прогноз по инфляции на конец года — с 4,3–4,8% до 6,5–7,0%.
Напомним, повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Этот показатель до сегодняшнего дня держался на одном уровне. Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что со второго полугодия ключевая ставка может начать снижаться.
Life.ru