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26 июля, 14:46

Политолог объяснил, почему россияне становятся жертвами политических репрессий Запада на Олимпиаде

Политолог Марков: Запад применяет репрессии к россиянам на ОИ-24 из-за слабости

Страны Запада применяют политические репрессии к гражданам России во время Олимпийских игр в Париже из-за собственной слабости. Такое мнение выразил политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

"Потому что если бы они [страны Запада] были достаточно сильными, то они бы такие репрессии не применили, а сейчас они разрушают цивилизованный мир", — пояснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Марков дополнил, что на Олимпиаде в этом году следует болеть за политических союзников России. В частности, за спортсменов из Китая, Индии, Бразилии, из постсоветских стран, с кем у РФ завязались хорошие отношения. По словам политолога, нашей стране необходимо объявить, что нынешние Олимпийские игры — это вредное дело с шоу-бизнесом и допингом.

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Напомним, сегодня вечером, 26 июля, в Париже пройдёт церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Спортивные состязания ещё не успели начаться, как в Париже произошло много скандалов и курьёзных историй. В частности, спортсмены пожаловались на плохое питание, душный и переполненный транспорт, а некоторые приехали с собственными матрасами. Остро стоит и проблема криминала в Париже. В Госдуме тем временем обрадовались, что Россия не стала принимать участие в этой "позорной" Олимпиаде, ведь организаторы "уже облажались".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hethers

Дарья Нарыкова
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