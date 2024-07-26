Политолог объяснил, почему россияне становятся жертвами политических репрессий Запада на Олимпиаде

Страны Запада применяют политические репрессии к гражданам России во время Олимпийских игр в Париже из-за собственной слабости. Такое мнение выразил политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

"Потому что если бы они [страны Запада] были достаточно сильными, то они бы такие репрессии не применили, а сейчас они разрушают цивилизованный мир", — пояснил эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".