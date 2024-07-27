Лавров растолковал Западу нерушимую правду: "Капитуляции России не будет!"

Западные страны в вопросах Украины сейчас стараются не замечать российскую позицию и продолжают ждать капитуляции РФ, которой не произойдёт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Всё пропускают мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход. И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", — заявил глава российской дипломатии.