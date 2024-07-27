Лавров растолковал Западу нерушимую правду: "Капитуляции России не будет!"
Лавров: Россия не капитулирует перед Западом, а все цели СВО будут достигнуты
Западные страны в вопросах Украины сейчас стараются не замечать российскую позицию и продолжают ждать капитуляции РФ, которой не произойдёт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всё пропускают мимо ушей и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход. И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений", — заявил глава российской дипломатии.
Лавров напомнил, что Москва излагала свою позицию "тысячу раз", а президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил в ответ на назойливые обращения, что Владимир Зеленский запретил своим декретом "сам себе и всем своим сотрудникам вести переговоры с Россией". Министр обратил внимание на то, что глава киевского режима должен отменить данный документ, чтобы у западников появились хоть какие-то аргументы упрекать Москву в нежелании вести переговоры.
Ранее Сергей Лавров заявил, что не придаёт особого значения высказываниям украинских политиков о готовности к переговорам с Москвой. По словам министра, состав таких заявлений может у Киева меняться хоть каждый день, ведь его коллега Дмитрий Кулеба во время визита в Китай заявил, что Украина готова к диалогу, а после возвращения восвояси рассказал, что никто и ничто не способно склонить Киев к переговорам. В России посоветовали Кулебе не сотрясать лишний раз воздух, а дождаться прямого приказа от США и Великобритании.
Life.ru