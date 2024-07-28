Посол Ирана назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам

Иран назвал реакцию Израиля на удар по Голанам "спектаклем". Так высказался иранский посол в Ливане Моджтаба Амани.

"Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; "три не" по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион", — написал дипломат в соцсети Х.