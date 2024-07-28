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Регион
28 июля, 06:40

Посол Ирана назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам

Футбольная площадка после падения ракеты в посёлке Мадждаль Шамс. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Футбольная площадка после падения ракеты в посёлке Мадждаль Шамс. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ

Иран назвал реакцию Израиля на удар по Голанам "спектаклем". Так высказался иранский посол в Ливане Моджтаба Амани.

"Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; "три не" по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион", — написал дипломат в соцсети Х.

Первое — Тегеран мы не ожидает расширения войны, второе — иранская сторона не хочет этого и, напротив, стремится снизить напряжённость в регионе. Третье — Иран не боится эскалации в случае её возникновения и готов защищать ливанское движение сопротивления.

Лавров высказался о смертельной атаке по Голанским высотам
Лавров высказался о смертельной атаке по Голанским высотам

Напомним, вечером в субботу, 27 июля, стало известно об обстреле друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент были несовершеннолетние, в результате погибли 12 детей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла" и пригрозил, что оно заплатит "беспрецедентно высокую цену". Тем временем "Хезболла" заявила силам ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.

Наталья Афонина
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