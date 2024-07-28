Посол Ирана назвал спектаклем реакцию Израиля на удар по Голанам
Футбольная площадка после падения ракеты в посёлке Мадждаль Шамс. Обложка © Пресс-служба ЦАХАЛ
Иран назвал реакцию Израиля на удар по Голанам "спектаклем". Так высказался иранский посол в Ливане Моджтаба Амани.
"Несмотря на спектакль, устроенный сионистским режимом несколько часов назад; "три не" по-прежнему резюмируют нашу позицию относительно угрозы расширения военных действий на Ливан и регион", — написал дипломат в соцсети Х.
Первое — Тегеран мы не ожидает расширения войны, второе — иранская сторона не хочет этого и, напротив, стремится снизить напряжённость в регионе. Третье — Иран не боится эскалации в случае её возникновения и готов защищать ливанское движение сопротивления.
Напомним, вечером в субботу, 27 июля, стало известно об обстреле друзского посёлка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета упала на футбольное поле, где в этот момент были несовершеннолетние, в результате погибли 12 детей. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке шиитское движение "Хезболла" и пригрозил, что оно заплатит "беспрецедентно высокую цену". Тем временем "Хезболла" заявила силам ООН, что на Голанах упала израильская противоракета.