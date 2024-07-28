Разведка США считает, что "Хезболла" могла не нарочно атаковать Голанские высоты

Разведка США сомневается, что целью военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" был именно посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, контролируемый Израилем. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомлённый источник.

"Сотрудники разведки США не имеют сомнений, что атака на Голанских высотах была осуществлена "Хезболлах", но им неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели", — сказано в тексте материала.