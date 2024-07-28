Разведка США считает, что "Хезболла" могла не нарочно атаковать Голанские высоты
Футбольная площадка после прилёта в посёлке Мадждаль-Шамс. Фото © Пресс-служба ЦАХАЛ
Разведка США сомневается, что целью военизированной ливанской шиитской организации "Хезболла" был именно посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, контролируемый Израилем. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомлённый источник.
"Сотрудники разведки США не имеют сомнений, что атака на Голанских высотах была осуществлена "Хезболлах", но им неясно, хотела ли группировка поразить именно эту цель или она ударила не по той цели", — сказано в тексте материала.
Ранее Израиль заявил, что из-за удара "Хезболлы" по посёлку Мадждаль-Шамс погибли 10 детей, которые были на футбольном поле, когда туда прилетела ракета. Затем число погибших увеличилось до 12. Тем временем ливанское движение сообщило ООН, что в случившемся виновата ракета израильской ПВО. Однако Беньямин Нетаньяху всё равно пообещал отомстить шиитской организации.