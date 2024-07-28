Крупная авиакомпания переносит рейсы в столицу Ливана на фоне опасений начала войны с Израилем

Ливанская Middle East Airlines переносит более десятка рейсов в Бейрут, назначенных на 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. В основном речь идёт о ближневосточных направлениях.

Тем временем ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что Израиль решил нанести ответный удар после ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах. Собеседник, однако, утверждает, что он будет "ограниченным по масштабу и территории" и среди целей нет крупных городов, в том числе самого Бейрута.