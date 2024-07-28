Крупная авиакомпания переносит рейсы в столицу Ливана на фоне опасений начала войны с Израилем
Middle East Airlines заявила, что переносит более десятка рейсов в Бейрут
Ливанская Middle East Airlines переносит более десятка рейсов в Бейрут, назначенных на 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. В основном речь идёт о ближневосточных направлениях.
Тем временем ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что Израиль решил нанести ответный удар после ракетного обстрела футбольного поля на Голанских высотах. Собеседник, однако, утверждает, что он будет "ограниченным по масштабу и территории" и среди целей нет крупных городов, в том числе самого Бейрута.
Напомним, вечером 27 июля стало известно об ударе по посёлку Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, погибло 12 детей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в атаке "Хезболлу", пригрозив ей "беспрецедентно высокой ценой". В свою очередь в движении указали на вину израильской противоракеты. Посол же Ирана Моджтаба Амани назвал удар спектаклем.
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