Тест по СССР: Кого из советских киногероев так звали — единицы вспомнят 5/5

То, как зовут персонажей фильмов, часто ускользает из нашей памяти так же быстро, как и имена людей на вечеринках. Кто-то концентрирует внимание на сюжете, пропуская прочие составляющие, другие же запоминают всё: от фамилии любовного интереса до клички собаки второстепенного героя. Думаете, у вас острая память на эти тонкие детали из кино? Пройдите тест и узнайте!