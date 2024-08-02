Тест по СССР: Кого из советских киногероев так звали — единицы вспомнят 5/5
Вы когда-нибудь испытывали трудности с запоминанием имён киногероев? А может, ставили фильм на паузу, чтобы не запутаться в 10 фамилиях персонажей? Испытайте свои знания и проверьте, насколько хорошо вы помните имена из культовых советских картин.
То, как зовут персонажей фильмов, часто ускользает из нашей памяти так же быстро, как и имена людей на вечеринках. Кто-то концентрирует внимание на сюжете, пропуская прочие составляющие, другие же запоминают всё: от фамилии любовного интереса до клички собаки второстепенного героя. Думаете, у вас острая память на эти тонкие детали из кино? Пройдите тест и узнайте!
Если имени героя не было в названии картины, то шансы его запомнить близятся к нулю, другое дело — Иван Васильевич и Шерлок Холмс! Продолжите испытывать свою память — попробуйте опознать эти 7 забытых фильмов по одному кадру. Вы также можете поддаться ностальгии и угадать передачи прошедших лет по заставке — с 70-х по 00-е их смотрели все!
Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, Фото © Кадр из фильма "Курьер", режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Кадр из фильма "Карнавал", режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk