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Многодетная мать пропала без вести после прорыва дамбы в Карелии

29 июля, 14:21
Многодетная мать пропала без вести после ЧП в Карелии. Обложка © Telegram/ SHOT

Многодетная мать пропала без вести после ЧП в Карелии. Обложка © Telegram/ SHOT

В Карелии ищут 37-летнюю многодетную мать, которая бесследно исчезла после размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала. Об этом пишет SHOT. У женщины трое детей, есть муж, работает она в "Росатоме".

Кроме того, спасатели ведут поиски 61-летней женщины. Погибшим числится один человек. Это 35-летний машинист экскаватора, который в момент трагедии работал в зоне подтопления, его вместе с техникой снесло потоком воды. Тело погибшего до сих пор не нашли. Среди семерых пострадавших, которых удалось спасти, два подростка 10 и 17 лет. Список пострадавших выглядит так:

  • Вакаин К., 10 лет, ушиб колена;
  • Вакаин А., 17 лет, рана ноги;
  • Гутер И., 43 года, резаная рана локтя;
  • Гутер Е., 40 лет, ушиб голени;
  • Тимоховский А., 74 года, госпитализирован с переломом рёбер;
  • Петров Ю., 43 года, сотрясение головного мозга;
  • Петрова Е., 42 года, ушиб грудной клетки.
Очевидица — о прорыве дамбы в Карелии: В одном из смытых домов находились ребятишки
Очевидица — о прорыве дамбы в Карелии: В одном из смытых домов находились ребятишки

Напомним, в Карелии размыло песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. В результате ЧП один человек погиб, семеро спасены, поиски ещё троих ведутся. В Кремле призвали региональные власти и соответствующие ведомства вплотную заняться проблемами на гидротехнических сооружениях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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