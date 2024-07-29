Многодетная мать пропала без вести после прорыва дамбы в Карелии
Многодетная мать пропала без вести после ЧП в Карелии. Обложка © Telegram/ SHOT
В Карелии ищут 37-летнюю многодетную мать, которая бесследно исчезла после размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала. Об этом пишет SHOT. У женщины трое детей, есть муж, работает она в "Росатоме".
Кроме того, спасатели ведут поиски 61-летней женщины. Погибшим числится один человек. Это 35-летний машинист экскаватора, который в момент трагедии работал в зоне подтопления, его вместе с техникой снесло потоком воды. Тело погибшего до сих пор не нашли. Среди семерых пострадавших, которых удалось спасти, два подростка 10 и 17 лет. Список пострадавших выглядит так:
- Вакаин К., 10 лет, ушиб колена;
- Вакаин А., 17 лет, рана ноги;
- Гутер И., 43 года, резаная рана локтя;
- Гутер Е., 40 лет, ушиб голени;
- Тимоховский А., 74 года, госпитализирован с переломом рёбер;
- Петров Ю., 43 года, сотрясение головного мозга;
- Петрова Е., 42 года, ушиб грудной клетки.
Напомним, в Карелии размыло песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В зону подтопления попали дома близлежащего населённого пункта. В результате ЧП один человек погиб, семеро спасены, поиски ещё троих ведутся. В Кремле призвали региональные власти и соответствующие ведомства вплотную заняться проблемами на гидротехнических сооружениях.