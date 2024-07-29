Многодетная мать пропала без вести после прорыва дамбы в Карелии

В Карелии ищут 37-летнюю многодетную мать, которая бесследно исчезла после размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала. Об этом пишет SHOT . У женщины трое детей, есть муж, работает она в "Росатоме".

Кроме того, спасатели ведут поиски 61-летней женщины. Погибшим числится один человек. Это 35-летний машинист экскаватора, который в момент трагедии работал в зоне подтопления, его вместе с техникой снесло потоком воды. Тело погибшего до сих пор не нашли. Среди семерых пострадавших, которых удалось спасти, два подростка 10 и 17 лет. Список пострадавших выглядит так: