6 знаков зодиака – транжир — не заметят, как спустят всю зарплату за полчаса

В повседневной жизни мы привыкли судить о человеке исключительно по его солнечному знаку зодиака — тому, в каком оказалось Солнце в момент рождения. Это своего рода бытовая астрология. Понятная и простая. "Мы можем сказать, что Тельцы склонны тратить деньги больше, чем Козероги. Но подобный подход чересчур упрощён", — приводит в пример распространённое мнение эксперт.

В момент нашего рождения на звёздном небе сложилась уникальная картинка, и положения, в которых оказались все небесные тела, непосредственно влияют на нашу жизнь и личную реализацию. Светлана Мишина Астролог

Близкие отношения, таланты, карьера, склонность к накопительству или тратам — всё это можно отыскать в натальной карте. Со слов эксперта, вычислить транжир можно и по солнечному знаку зодиака. Но правильнее будет обратиться к Венере и узнать, в каком знаке была планета на момент рождения человека.

Эмоции — это Луна. Ещё один фактор, связанный с умением рационально тратить. Такая планета, как Сатурн, может сдерживать человека и не давать ему раскрыться, тогда как Юпитер, напротив, беспечный транжира и мот. Светлана Мишина Астролог

Прирождённый шопоголик или скряга? В натальной карте есть подсказка. Но, чтобы её разгадать, требуется хорошенько постараться или задать вопрос тому, кто действительно дружит с астрологией. Потому как поставить знак равно между тягой к покупкам и солнечным знаком зодиака нельзя.

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Вы замечали, кто быстрее принимает решения? Конечно же, люди огненных и воздушных знаков: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы и Водолей. Чаще всего именно они оказываются транжирами. Хотя и здесь есть подводные камни. Ведь огонь огню рознь.

Как рассказывает Life.ru эксперт Светлана Мишина, в астрологии существует понятие "квадраты качеств". Овен, Лев и Стрелец — знаки зодиака огненной стихии. Они похожи по чертам характера, но различны по проявлениям. И об этом нам говорят квадраты качеств, которых всего три: Кардинальный: Овен, Козерог, Весы, Рак — это энергичные, деятельные, независимые, предприимчивые люди. Причём Овен и Весы более инициативные, чем Козерог и Рак, которые чаще реализуют то, что придумали другие.

Овен, Козерог, Весы, Рак — это энергичные, деятельные, независимые, предприимчивые люди. Причём Овен и Весы более инициативные, чем Козерог и Рак, которые чаще реализуют то, что придумали другие. Фиксированный: Лев, Телец, Водолей и Скорпион — упорные, трудолюбивые, терпеливые и надёжные знаки зодиака. Им присущи постоянство и осторожность, консерватизм. Они всё доводят до конца. Телец и Лев идут испытанным путём, а Водолей и Скорпион склонны рисковать, ведь их привлекает новизна.

Лев, Телец, Водолей и Скорпион — упорные, трудолюбивые, терпеливые и надёжные знаки зодиака. Им присущи постоянство и осторожность, консерватизм. Они всё доводят до конца. Телец и Лев идут испытанным путём, а Водолей и Скорпион склонны рисковать, ведь их привлекает новизна. Мутабельный: Стрелец, Дева, Близнецы, Рыбы — это гибкие и изменчивые знаки зодиака. Действуют по обстоятельствам. Бывают беспокойны, зачастую нерешительны, часто меняют своё мнение. Дева и Стрелец более надёжны и последовательны в действиях, чем Близнецы и Рыбы.

Как рассказывает астролог, транжирами могут стать любые знаки зодиака. Но, зная их квадраты, нетрудно заметить, что под настроение расточительства больше попадают три из них. Итак, потенциальные транжиры.

Знак зодиака Овен

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"Любая покупка — это вызов! Куплю срочно, чтобы быть первым!" Овны быстро принимают решения, и их не нужно долго "прогревать". Склонны действовать решительно и эмоционально. Их девиз: "Купил и забыл". Хотя впоследствии они могут сожалеть о трате.

Знак зодиака Лев

"Покупка как повод покрасоваться на людях". Если Лев решил себе что-то купить, ему уже ничто не помешает. Особенность людей этого знака зодиака — они могут копить на заветную мечту и не тратиться по пустякам.

Водолеи. Любят тратить на технологичные новинки. Только в таком случае их можно отнести к транжирам. Не устоят перед телефоном последней модели или умной бытовой техникой. Способны отдать за желанный гаджет все накопления. Светлана Мишина Астролог

На этом список любителей сорить деньгами не заканчивается. Зная качества квадратов, можно охарактеризовать покупательское поведение каждого знака зодиака. Больше всего транжир найдётся среди мутабельных знаков.

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Знак зодиака Стрелец. Любят менять всё вокруг, имеют разносторонние интересы и легко спускают на это деньги.

Любят менять всё вокруг, имеют разносторонние интересы и легко спускают на это деньги. Знак зодиака Близнецы. Действуют по глубокому внутреннему убеждению. Если не остановить их вовремя, могут вмиг опустошить кошелёк и даже не заметить.

Действуют по глубокому внутреннему убеждению. Если не остановить их вовремя, могут вмиг опустошить кошелёк и даже не заметить. Знак зодиака Рыбы. Забывают о действительности в фантазиях. Если человек витает в облаках, может легко потратиться на ненужные вещи, уйти в импульсивные покупки или в подарки для близких.