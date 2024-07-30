В Грузии назвали возможную дату переговоров о вступлении в ЕС

Тбилиси и Брюссель могут начать переговоры о присоединении Грузии к Европейскому союзу уже в 2024 году. Соответствующий сценарий счёл вероятным глава кабмина республики Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр подчеркнул, что продолжающийся украинский конфликт снижает шансы государства на скорую евроинтеграцию. Впрочем, даже в этих условиях "всё возможно".