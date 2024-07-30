В Грузии назвали возможную дату переговоров о вступлении в ЕС
Премьер Грузии Кобахидзе допустил переговоры о евроинтеграции уже в 2024 году
Тбилиси и Брюссель могут начать переговоры о присоединении Грузии к Европейскому союзу уже в 2024 году. Соответствующий сценарий счёл вероятным глава кабмина республики Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр подчеркнул, что продолжающийся украинский конфликт снижает шансы государства на скорую евроинтеграцию. Впрочем, даже в этих условиях "всё возможно".
"Не исключаю открытие переговоров в этом году", — допустил Кобахидзе в интервью телекомпании "Имеди".
А тем временем прошло уже более месяца со старта анонсированных Брюсселем переговоров о вступлении в блок Украины и Молдавии. Путь Незалежной в объединение осложняется нерешённым территориальным вопросом, сомнительными историческими ориентирами и отсутствием единства внутри ЕС.
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