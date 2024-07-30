Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Карелии

В республике Карелия, где накануне произошёл прорыв дамбы, обнаружили тело ещё одного без вести пропавшего человека. Как сообщается, сотрудники МЧС доставили на берег тело женщины. Об этом говорится в телеграм-канале местной спасательной службы.