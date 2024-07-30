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30 июля, 11:33

Найдены тела двух погибших при прорыве дамбы в Карелии

Сотрудники МЧС в Карелии обнаружили тело женщины, пропавшей после прорыва дамбы

В республике Карелия, где накануне произошёл прорыв дамбы, обнаружили тело ещё одного без вести пропавшего человека. Как сообщается, сотрудники МЧС доставили на берег тело женщины. Об этом говорится в телеграм-канале местной спасательной службы.

"В районе посёлка Кочкома на воде обнаружено ещё одно тело. Погибшую женщину специалисты доставляют на берег",передаётся в сообщении.

Глава Карелии показал видео с места аварии на Беломорканале, где пострадали уже 10 человек
Глава Карелии показал видео с места аварии на Беломорканале, где пострадали уже 10 человек

Напомним, утром 29 июля в Карелии размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтопленными оказались дома близлежащего населённого пункта. Изначально сообщалось, что в результате ЧП погиб один человек и несколько пропали без вести. Сегодня утром стало известно о нахождении тела без вести пропавшего мужчины в 11 километрах от места происшествия.


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Telegram / МЧС по Республике Карелия

Мария Любицкая
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