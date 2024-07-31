Подорвавший ж/д пути под Рязанью признался в атаке на военный аэродром Дягилево

Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслан Сидики* признался в ещё одном преступлении. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, подрывник сознался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им дронов.

"Сидики* также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном", — сообщает ТАСС.