Подорвавший ж/д пути под Рязанью признался в атаке на военный аэродром Дягилево
Подорвавший железную дорогу под Рязанью Руслан Сидики*. © Предоставлено Life.ru
Обвиняемый в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области Руслан Сидики* признался в ещё одном преступлении. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, подрывник сознался в атаке на военный аэродром Дягилево при помощи четырёх изготовленных им дронов.
"Сидики* также признался в атаке на аэродром Дягилево с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины. Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном", — сообщает ТАСС.
Напомним, что теракт в Рязанской области произошёл 11 ноября 2023 года. Тогда в результате подрыва на ж/д перегоне с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Имеющий гражданство России и Италии Руслан Сидики* совершил атаку по заданию украинской разведки, которая завербовала его в феврале 2023 года в Стамбуле. Сообщалось, что россиянин прошёл диверсионную подготовку в Латвии "при непосредственном участии латвийских спецслужб", а затем вернулся в Рязань. Также подрывник оказался причастен к атаке на военный аэродром Дягилево. Представители киевского режима должны были выплатить злоумышленнику за это преступление 15 тысяч долларов, которые он так и не увидел.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.