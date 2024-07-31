Учёные сравнили космические помидоры с обычными и рассказали, какие вкуснее

Биохимические параметры и минеральный состав плодов томатов меняется, если семена долго находятся в условиях космического полёта. Это выяснили сотрудники Федерального научного центра овощеводства совместно с сотрудниками Института биохимической физики им. Эмануэля РАН

В Минобрнауки РФ отметили, что при дегустации различий во вкусовых характеристиках плодов космических и контрольных томатов не выявлено. По словам специалистов, хоть "невесомые" томаты и были меньше размером, но их урожайность на уровне обычных. А вот некоторые биохимические показатели в космических помидорах оказались выше, чем у земных: например, повышено количество сухого вещества, пищевых волокон, моносахаридов, лимонной, яблочной кислот и, наоборот, понижено содержание щавелевой кислоты. Также пребывание семян в космосе влияет на антиоксидантный статус помидоров

"Влияние окислительного стресса, вызванного длительным космическим полётом, проявляется как в изменении биохимических характеристик, так и минерального состава плодов томата, вызывает перераспределение каротиноидов, а также макро- и микроэлементов в кожуре и мякоти плодов", – приводит слова главного научного сотрудника ФНЦО Надежды Голубкиной "Газета.ru".