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31 июля, 18:16

В Дагестане задержали владельца смертельного квеста "Дом ужасов", где сгорели две студентки

В Дагестане задержан владелец квест-комнаты, где при пожаре погибли две девушки

В Дагестане задержан владельца квеста, где при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по региону.

"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время проведения квеста, задержан владелец заведения", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что 33-летний местный житель допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время в отношении него будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что квест-комнатой владеет местный КВНщик Гусейн Ибрагимов. В отзывах посетители жаловались на его заведение, отмечая, что во время игры несовершеннолетних привязывают и надевают на них мешки.

Напомним, в квест-руме "Дом ужасов" в Махачкале произошёл пожар, когда 18-летний аниматор, исполнявший роль маньяка, поджёг перчатку и отбросил её в сторону, где лежали бензопилы с керосином. В этот момент одна из участниц квеста была прикована наручниками к стулу и сгорела заживо. Также погибла ещё ода девушка, а их спутников удалось спасти. Виновник пожара был арестован ранее, на допросе он заявил, что для убедительности в рамках шоу облил участницу квеста бензином, но переборщил, и трюк пошёл не по плану. Также суд арестовал второго аниматора — 17-летнего школьника.

"Смерть же была неумышленной": Семья девушки, сгоревшей на квесте в Махачкале, простила аниматора
"Смерть же была неумышленной": Семья девушки, сгоревшей на квесте в Махачкале, простила аниматора
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Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Никита Никонов
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