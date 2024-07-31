В Дагестане задержали владельца смертельного квеста "Дом ужасов", где сгорели две студентки

В Дагестане задержан владельца квеста, где при пожаре погибли две девушки. Об этом сообщается в телеграм-канале управления СК РФ по региону.

"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время проведения квеста, задержан владелец заведения", — говорится в сообщении.

В СК добавили, что 33-летний местный житель допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время в отношении него будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.