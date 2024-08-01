Песков заявил, что YouTube в его телефоне работает без сбоев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о сбое в работе видеохостинга YouTube в некоторых российских регионах. По словам представителя Кремля, у него всё работает стабильно.

"Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, всё грузится", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.