Песков заявил, что YouTube в его телефоне работает без сбоев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о сбое в работе видеохостинга YouTube в некоторых российских регионах. По словам представителя Кремля, у него всё работает стабильно.
"Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, всё грузится", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Песков также не дал рекомендаций по выбору сервиса VPN для обхода блокировки. По его словам, таких приложений много на рынке.
Ранее сегодня, 1 августа, россияне зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube. Нарушения в работе сервиса начались примерно в час ночи по московскому времени. До этого стало известно, что с 12 июля в РФ начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенной для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом в Кремле подчеркнули, что в РФ не собираются ограничивать доступ к видеохостингу.
Shutterstock / FOTODOM / xalien