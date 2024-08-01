Матвиенко: РФ не готова оценить план Трампа по разрешению ситуации на Украине
Российская сторона сейчас не готова оценивать мирный план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в ходе брифинга по итогам весенней парламентской сессии.
Как подчеркнула Матвиенко, на данный момент Москве неизвестно, в чём именно заключается мирный план Трампа. В связи с этим "хотелось бы его услышать", чтобы дать оценку.
"Мы не готовы на таких условиях давать оценку плану Трампа, о котором мы не знаем", — отметила спикер Совфеда.
Напомним, Трамп неоднократно делал заявления о конфликте на Украине. Он уверен, что в случае победы на выборах президента США сможет за сутки урегулировать ситуацию. Отдельно Трамп остановился на этой теме в ходе дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом. Он выразил уверенность в том, что ему удастся разобраться с конфликтом на Украине ещё до того, как он вновь займёт президентское кресло. Российский лидер Владимир Путин подчёркивал, что Москва серьёзно воспринимает заявления Трампа и верит в их искренность.
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