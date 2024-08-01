Матвиенко: РФ не готова оценить план Трампа по разрешению ситуации на Украине

Российская сторона сейчас не готова оценивать мирный план кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Такое заявление сделала председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в ходе брифинга по итогам весенней парламентской сессии.

Как подчеркнула Матвиенко, на данный момент Москве неизвестно, в чём именно заключается мирный план Трампа. В связи с этим "хотелось бы его услышать", чтобы дать оценку.