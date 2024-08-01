Минимум четыре ребёнка остаются под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Минимум четыре ребёнка остаются под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Как рассказала SHOT воспитательница местного детского сада, в момент взрыва газа в доме находились несколько её воспитанников, что с детьми сейчас, она не знает.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о 13-летнем Саше, 7-летнем Денисе, 14-летней Ане. По словам женщины, один из пострадавших мальчиков смог дозвониться родителям из-под завалов и сообщить, что у него зажаты ноги. Как узнал телеграм-канал, родственники Ани, до которой пытались докричаться около часа назад, уехали в деревню. Девочка в момент взрыва была в квартире одна.