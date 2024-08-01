Эколог поведал о заплывах в "неидеальных" реках России
Эколог Каюмов: Ничего плохого в олимпийском заплыве по Сене не вижу
Ничего плохого в проведении соревнований в парижской Сене нет, в России также организуют заплывы в реках, состояние воды которых оставляет желать лучшего. Такое мнение выразил председатель совета экоцентра "Дронт", эколог Асхат Каюмов.
"Ничего плохого в заплыве в Сене не вижу. Вот только что правительство Нижегородской области проводило заплыв в Волге, например, хотя качество воды в Волге очень далеко от идеального, и существует даже государственная программа "Оздоровление Волги", — приводит слова эксперта "Газета.Ru".
Каюмов подчеркнул, что для проведения таких соревнований качество воды должно соответствовать необходимым требованиям. Он отметил, что как только в парижской реке были обнаружены превышения по коли-индексу, плавание в ней было запрещено.
"Сами по себе кишечные палочки (большинство штаммов) не опасны, они постоянно присутствуют в кишечном тракте у людей. Но они являются датчиком и свидетельствуют о фекальном загрязнении. А значит, могут быть и другие болезнетворные организмы, которые могут привести к заболеваниям", — пояснил он.
Ранее Life.ru писал, что соревнования по триатлону на Олимпиаде в Париже перенесли из-за грязной воды в Сене. Анализы показали низкий уровень качества воды. До этого также отменили тренировочный заплыв триатлонистов. При этом до начала Олимпиады власти Франции уверяли, что никаких проблем с водой нет. Мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в Сене, чтобы показать, что нет никакой угрозы здоровью спортсменов, однако президент Франции Эмманюэль Макрон плавать там не решился.
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