Эколог поведал о заплывах в "неидеальных" реках России

Ничего плохого в проведении соревнований в парижской Сене нет, в России также организуют заплывы в реках, состояние воды которых оставляет желать лучшего. Такое мнение выразил председатель совета экоцентра "Дронт", эколог Асхат Каюмов.

"Ничего плохого в заплыве в Сене не вижу. Вот только что правительство Нижегородской области проводило заплыв в Волге, например, хотя качество воды в Волге очень далеко от идеального, и существует даже государственная программа "Оздоровление Волги", — приводит слова эксперта "Газета.Ru".

Каюмов подчеркнул, что для проведения таких соревнований качество воды должно соответствовать необходимым требованиям. Он отметил, что как только в парижской реке были обнаружены превышения по коли-индексу, плавание в ней было запрещено.