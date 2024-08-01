Живую школьницу спустя 8 часов достали из-под завалов в Нижнем Тагиле, а её подружка подала голос
Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли школьницу
Спасатели достали из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле школьницу Полину. По данным SHOT, её подруга, 14-летняя Аня, жива, отзывается на голоса спасателей.
Как сообщал Life.ru, 1 августа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел взрыв. У здания рухнуло несколько подъездов. Возбуждено уголовное дело. Известно, что из-под завалов удалось достать как минимум двух детей, один из них находится в тяжёлом состоянии. В результате пострадали не менее 12 человек. К сожалению, не обошлось без жертв. Окончательное количество погибших выясняется.
Life.ru