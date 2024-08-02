Генерал Булгаков с момента своего задержания сотрудничает со следствием
ТАСС: Бывший замглавы Минобороны РФ Булгаков сотрудничает со следствием
Бывший российский замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который с 2008 по 2022 год занимал пост заместителя главы Минобороны РФ по тыловому обеспечению, сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, он содействует следствию ещё с момента своего задержания.
"С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям коррупционной направленности", — рассказал собеседник информагентства.
Напомним, 69-летнего экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова задержали в июле. Бывшего главного "тыловика" подозревают в коррупции, его подозревают в поставках ВС РФ некачественных пайков по завышенным ценам. В настоящее время суд отправил его в СИЗО, так как у служителей Фемиды есть основания полагать, что офицер мог скрыться от следствия. Также сообщалось о том, что арестованный генерал не признаёт вину в коррупции.