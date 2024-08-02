Генерал Булгаков с момента своего задержания сотрудничает со следствием

Бывший российский замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, который с 2008 по 2022 год занимал пост заместителя главы Минобороны РФ по тыловому обеспечению, сотрудничает с сотрудниками правоохранительных органов. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, он содействует следствию ещё с момента своего задержания.