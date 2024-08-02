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2 августа, 11:02

Что делать при утечке газа в доме: чек-лист

Запах тухлых яиц выдаёт утечку газа

Согласно статистике, за год в России набирается несколько десятков ЧП со взрывом газа в жилых домах. Предотвратить такое несчастье можно, если грамотно следить за газовым оборудованием в квартире и суметь вовремя обнаружить утечку газа, пишет РИА "ФедералПресс".

Что указывает на утечку газа

На утечку газа может указывать запах тухлых яиц, а также странные звуки, исходящие из газовых труб. Например, если вы услышали сильный гул или шипение, то стоит насторожиться. В первую очередь необходимо выключить конфорки и перекрыть газовую трубу. Затем откройте окна и двери и покиньте жильё. По пути предупредите соседей и вызовите газовую службу.

Куда звонить, если пахнет газом

Если вы почувствовали запах газа в квартире или в доме, звоните по номерам 104 или 112. Не паникуйте и спокойно скажите, что произошло, назвав точный адрес и свои контакты. Дополнительная проверка газового оборудования не помешает, даже если вам показалось. В старых домах оно может эксплуатироваться десятки лет. Лучше всё проверить лишний раз, чем побояться позвонить и упустить утечку.

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Как не довести до взрыва газа

Газовики каждый год должны проводить техобслуживание оборудования. Впуская специалистов в квартиру, вы можете быть уверены, что у вас всё в порядке.

Не используйте старые плиты и колонки, не пережимайте и не срывайте газовый шланг. Не ремонтируйте оборудование самостоятельно. Регулярно проверяйте вентиляцию, если она не работает — звоните в УК и ТСЖ. Не подпускайте к газовым плитам и колонкам маленьких детей и недееспособных родственников.

Напомним, взрыв в пятиэтажке в Нижнем Тагиле Свердловской области прогремел утром 1 августа. В результате происшествия у здания рухнуло несколько подъездов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По словам жильцов, незадолго до инцидента в соседнем доме заметили "газовщиков", обходивших квартиры. В результате трагедии погибло пять человек, 20 пострадало.

Обложка ©

freepik / user15285612

Алёна Зиновьева
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