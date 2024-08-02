Что делать при утечке газа в доме: чек-лист

Согласно статистике, за год в России набирается несколько десятков ЧП со взрывом газа в жилых домах. Предотвратить такое несчастье можно, если грамотно следить за газовым оборудованием в квартире и суметь вовремя обнаружить утечку газа, пишет РИА "ФедералПресс".

Что указывает на утечку газа

На утечку газа может указывать запах тухлых яиц, а также странные звуки, исходящие из газовых труб. Например, если вы услышали сильный гул или шипение, то стоит насторожиться. В первую очередь необходимо выключить конфорки и перекрыть газовую трубу. Затем откройте окна и двери и покиньте жильё. По пути предупредите соседей и вызовите газовую службу.

Куда звонить, если пахнет газом

Если вы почувствовали запах газа в квартире или в доме, звоните по номерам 104 или 112. Не паникуйте и спокойно скажите, что произошло, назвав точный адрес и свои контакты. Дополнительная проверка газового оборудования не помешает, даже если вам показалось. В старых домах оно может эксплуатироваться десятки лет. Лучше всё проверить лишний раз, чем побояться позвонить и упустить утечку.

Как не довести до взрыва газа

Газовики каждый год должны проводить техобслуживание оборудования. Впуская специалистов в квартиру, вы можете быть уверены, что у вас всё в порядке.