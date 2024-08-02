Адвокат раскрыл, что грозит клинике ЭКО, нарушившей тайну Павла Дурова
Адвокат Алёшкин: Клинику, опубликовавшую анкету Дурова, могут закрыть
Павел Дуров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Клинику репродукции в Москве, в которой якобы нашли анкету Павла Дурова, необходимо закрыть. Такое заявление сделал адвокат Андрей Алёшкин в интервью РИА "ФедералПресс".
Он подчеркнул, что данные о донорах являются конфиденциальными и не могут разглашаться без их согласия. Эксперт заявил, что любые спекуляции на эту тему недопустимы и подрывают доверие к институту донорства. Если медучреждение действительно раскрыло секретную информацию, то его надо наказать по всей строгости закона.
"Такую клинику нужно закрывать — это грубое нарушение медицинской тайны, а ответственного за хранение такой тайны могут привлечь к уголовной ответственности: штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет", — сказал адвокат.
После того как основатель Telegram Павел Дуров объявил себя донором спермы для сотен детей, в московских клиниках ЭКО случился настоящий аншлаг. Женщины выстроились в очереди, чтобы найти заветную анкету, максимально совпадающую с параметрами бизнесмена. На фоне этой шумихи одна из клиник объявила, что нашла анкету, которая с большей степенью вероятности принадлежит предпринимателю. Они заявили, что у них до сих пор хранится биоматериал Дурова.
Возможная мать детей бизнесмена Ирина Болгар отметила, что знала о донорстве. Она подчеркнула, что их общие наследники были зачаты естественным путём.