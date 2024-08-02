Адвокат раскрыл, что грозит клинике ЭКО, нарушившей тайну Павла Дурова

Клинику репродукции в Москве, в которой якобы нашли анкету Павла Дурова, необходимо закрыть. Такое заявление сделал адвокат Андрей Алёшкин в интервью РИА "ФедералПресс".

Он подчеркнул, что данные о донорах являются конфиденциальными и не могут разглашаться без их согласия. Эксперт заявил, что любые спекуляции на эту тему недопустимы и подрывают доверие к институту донорства. Если медучреждение действительно раскрыло секретную информацию, то его надо наказать по всей строгости закона.

"Такую клинику нужно закрывать — это грубое нарушение медицинской тайны, а ответственного за хранение такой тайны могут привлечь к уголовной ответственности: штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет", — сказал адвокат.