Лев Лещенко вспомнил об Олимпиаде в Москве на фоне скандалов в Париже

Певец Лев Лещенко вспомнил Олимпийские игры 1980 года в Москве. По его словам, спортивные мероприятия в России проводят с особым размахом, а впечатления от них остаются на долгие годы.

"Была очень приятная атмосфера настоящего праздника. Москва была разукрашена. Открытие и закрытие на стадионе были такими мощными, яркими, очень фундаментальными, потому что тогда очень распространена была масс-культура — великолепные ансамбли, большие танцевальные коллективы", — рассказал он о московской Олимпиаде в беседе с "Газетой.ru".

Артист также вспомнил чемпионат мира по футболу, который в 2018 году проходил в России. По его словам, все спортивные состязания в нашей стране создаются "со знаком качества". Он отметил, что в РФ принято радушно встречать гостей, не жалея ни сил, ни денег на организацию мероприятий. Лещенко признался, что не следит за Олимпиадой в Париже, на которой отгремел не один скандал.