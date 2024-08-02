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Регион
2 августа, 18:14

Ещё два тела достали из-под завалов в Нижнем Тагиле, погибших уже 10

Количество погибших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до десяти. Сотрудники МЧС достали из-под завалов ещё два тела.

"В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще двух погибших", – рассказали в министерстве.

В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве
В Нижнем Тагиле объявили 3 августа днём траура по погибшим при взрыве

Напомним, что взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл утром 1 августа. Он привёл к обрушению сразу нескольких подъездов. Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших, информация о состоянии ещё двоих человек на тот момент отсутствовала.

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МЧС России

Андрей Бражников
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