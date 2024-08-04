Погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочки учились в воскресной школе
Стали известны подробности из жизни двух девочек, трагически погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Они учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова, пишет URA.ru.
"Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой", — рассказали в школе.
К обрушению нескольких подъездов многоэтажного дома в Нижнем Тагиле привёл взрыв газа. ЧП произошло 1 августа. По последним данным, погибли 10 человек, в их числе пять детей. Число пострадавших увеличилось до 26. 3 августа в городе был объявлен днём траура по погибшим. Люди несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у дома в Нижнем Тагиле.