Погибшие при обрушении дома в Нижнем Тагиле девочки учились в воскресной школе

Стали известны подробности из жизни двух девочек, трагически погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле. Они учились в воскресной школе при местном храме Воскресения Христова, пишет URA.ru .

"Две жизнерадостные девочки, воспитанницы нашей Воскресной школы и постоянные прихожанки, погибли в этот день. Аня и Полина (в крещении Феодора) навсегда останутся в наших сердцах своей любовью. Они всегда наполняли наш храм радостью и заботой", — рассказали в школе.