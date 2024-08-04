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Болгарская боксёрша двумя пальцами показала, что думает о победе трансгендера на ОИ

Болгарка Станева не пожала руку трансгендеру Юйтин после поражения в бою на ОИ

4 августа, 16:44
Светлана Станева и Линь Юйтин. Обложка © Х / valinavb

Светлана Станева и Линь Юйтин. Обложка © Х / valinavb

Болгарская боксёрша Светлана Станева демонстративно не стала отвечать на рукопожатие трансгендера из Тайваня Линь Юйтин, ранее не прошедшего гендерный тест. Бой проходил в рамках четвертьфинала в весовой категории до 57 килограммов и завершился поражением болгарки.

Светлана Станева и Линь Юйтин. Видео © Х / MyLordBebo

Станева после завершения боя сразу ушла на свою часть ринга. А когда Юйтин подошёл к ней и предложил пожать руку, то девушка отвернулась и показала зрителям скрещенные пальцы. Как пишут зарубежные СМИ, так спортсменка показала ХХ-хромосомы, которых нет у трансгендера. Сейчас Юйтин обеспечил себе выход в полуфинал.

WBO: Гендерный тест показал, что боксёрша Хелиф – биологический мужчина
WBO: Гендерный тест показал, что боксёрша Хелиф – биологический мужчина

Напомним, МОК позволил двум боксёрам-трансгендерам — алжирцу Иману Хелифу и выходцу из Тайваня Линь Юйтину — выступать в женских состязаниях на парижской Олимпиаде. Хелиф одержал победу над итальянкой Анджелой Карини за 46 секунд. Девушка не выдержала боли, сдалась и ушла с ринга в слезах. А Юйтин уже одолел спортсменку из Узбекистана с разгромным счётом 5:0. Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали от МОК изменить правила, они заявили, что мужские удары могут нанести увечья участницам женских состязаний.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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