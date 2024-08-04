Болгарская боксёрша двумя пальцами показала, что думает о победе трансгендера на ОИ
Болгарка Станева не пожала руку трансгендеру Юйтин после поражения в бою на ОИ
Светлана Станева и Линь Юйтин. Обложка © Х / valinavb
Болгарская боксёрша Светлана Станева демонстративно не стала отвечать на рукопожатие трансгендера из Тайваня Линь Юйтин, ранее не прошедшего гендерный тест. Бой проходил в рамках четвертьфинала в весовой категории до 57 килограммов и завершился поражением болгарки.
Светлана Станева и Линь Юйтин. Видео © Х / MyLordBebo
Станева после завершения боя сразу ушла на свою часть ринга. А когда Юйтин подошёл к ней и предложил пожать руку, то девушка отвернулась и показала зрителям скрещенные пальцы. Как пишут зарубежные СМИ, так спортсменка показала ХХ-хромосомы, которых нет у трансгендера. Сейчас Юйтин обеспечил себе выход в полуфинал.
Напомним, МОК позволил двум боксёрам-трансгендерам — алжирцу Иману Хелифу и выходцу из Тайваня Линь Юйтину — выступать в женских состязаниях на парижской Олимпиаде. Хелиф одержал победу над итальянкой Анджелой Карини за 46 секунд. Девушка не выдержала боли, сдалась и ушла с ринга в слезах. А Юйтин уже одолел спортсменку из Узбекистана с разгромным счётом 5:0. Олимпийские комитеты Венгрии и Болгарии потребовали от МОК изменить правила, они заявили, что мужские удары могут нанести увечья участницам женских состязаний.