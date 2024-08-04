Болгарская боксёрша двумя пальцами показала, что думает о победе трансгендера на ОИ

Болгарская боксёрша Светлана Станева демонстративно не стала отвечать на рукопожатие трансгендера из Тайваня Линь Юйтин, ранее не прошедшего гендерный тест. Бой проходил в рамках четвертьфинала в весовой категории до 57 килограммов и завершился поражением болгарки.

Станева после завершения боя сразу ушла на свою часть ринга. А когда Юйтин подошёл к ней и предложил пожать руку, то девушка отвернулась и показала зрителям скрещенные пальцы. Как пишут зарубежные СМИ, так спортсменка показала ХХ-хромосомы, которых нет у трансгендера. Сейчас Юйтин обеспечил себе выход в полуфинал.