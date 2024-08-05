"Это уничтожит Украину": В Европе выступили против завершения конфликта на условиях Зеленского

Условия завершения конфликта с РФ, которые выдвинул Владимир Зеленский, приведут к полному уничтожению Незалежной. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он высказался после заявлений Зеленского о том, что мир возможен лишь "на украинских условиях".