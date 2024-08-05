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5 августа, 09:33

"Это уничтожит Украину": В Европе выступили против завершения конфликта на условиях Зеленского

Журналист Боуз: Условия Зеленского по миру приведут к уничтожению Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Условия завершения конфликта с РФ, которые выдвинул Владимир Зеленский, приведут к полному уничтожению Незалежной. С таким мнением выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. Он высказался после заявлений Зеленского о том, что мир возможен лишь "на украинских условиях".

"В этом и проблема. Военные действия уничтожат Украину, если они закончатся на "украинских условиях", — написал Боуз.

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Напомним, что риторика киевского режима относительно переговоров в июле претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба неожиданно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем подобное заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее решение конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак. Сам Зеленский считает приоритетной потребностью киевского режима скорейшее урегулирование вооружённого конфликта с Россией.

Николай Рюмин
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