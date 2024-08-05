Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал

Семье удалось посетить хаски-парк и ряд региональных музеев, прокатиться по Байкалу на катере, а также прогуляться по кедровой тропе. Как рассказали родители семейства, путешествие оставило неизгладимые впечатления, Байкал они назвали бесподобным. Также они призвали всех чаще путешествовать по России, ведь всем "стоит узнать свою родину, свою страну, свой край".