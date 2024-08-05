Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал
Семья девятимиллионного посетителя выставки-форума "Россия" побывала на озере Байкал. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.
Семья девятимиллионного гостя выставки "Россия" посетила Байкал. Видео © Telegram / Национальный центр "Россия"
"Семья девятимиллионного посетителя выставки "Россия" побывала на Байкале. Девятимиллионным гостем выставки стал девятилетний Андрей", — говорится в сообщении.
Мальчик отправился в путешествие вместе с родителями Сильтимом и Александрой, а также младшей сестрой Софией.
Семье удалось посетить хаски-парк и ряд региональных музеев, прокатиться по Байкалу на катере, а также прогуляться по кедровой тропе. Как рассказали родители семейства, путешествие оставило неизгладимые впечатления, Байкал они назвали бесподобным. Также они призвали всех чаще путешествовать по России, ведь всем "стоит узнать свою родину, свою страну, свой край".
Напомним, выставка "Россия" закрылась 8 июля. Она вошла в десятку самых посещаемых мест на планете, там побывало более 18 миллионов человек. После закрытия она продолжит свою работу уже в качестве национального центра, где помимо всего прочего будут воспитывать в молодом поколении мотивацию к освоению новых профессий.