Стал известен вуз, в который поступила единственная в России 400-балльница по ЕГЭ
Получившая на ЕГЭ 400 баллов школьница поступила в МГТУ имени Баумана
Александра Оглоблина. Обложка © Telegram / Московское образование
Александра Оглоблина — единственная в России школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, она поступила в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Об этом рассказал ректор вуза Михаил Гордин.
"Гордимся, что у нас есть 400-балльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России", — приводит ТАСС слова Гордина.
Также, по словам ректора Бауманки, в университет поступили 17 абитуриентов со ста баллами по двум экзаменам и 264 человека с идеальным результатом по одному школьному предмету.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ снова приняли абитуриента, которого отчислили на следующий день после поступления. Парню, ставшему жертвой "овербукинга", вуз пообещал оплатить обучение из собственных средств.