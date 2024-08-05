Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 12:28

Стал известен вуз, в который поступила единственная в России 400-балльница по ЕГЭ

Получившая на ЕГЭ 400 баллов школьница поступила в МГТУ имени Баумана

Александра Оглоблина. Обложка © Telegram / Московское образование

Александра Оглоблина. Обложка © Telegram / Московское образование

Александра Оглоблина — единственная в России школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, она поступила в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Об этом рассказал ректор вуза Михаил Гордин.

"Гордимся, что у нас есть 400-балльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России", — приводит ТАСС слова Гордина.

Также, по словам ректора Бауманки, в университет поступили 17 абитуриентов со ста баллами по двум экзаменам и 264 человека с идеальным результатом по одному школьному предмету.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ снова приняли абитуриента, которого отчислили на следующий день после поступления. Парню, ставшему жертвой "овербукинга", вуз пообещал оплатить обучение из собственных средств.

Ещё одна жертва "овербукинга" в московском вузе обратилась в Life.ru, её не взяли в МГУ
Ещё одна жертва "овербукинга" в московском вузе обратилась в Life.ru, её не взяли в МГУ
Наталья Демьянова
  • Новости
  • егэ
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров