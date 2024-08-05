Стал известен вуз, в который поступила единственная в России 400-балльница по ЕГЭ

Александра Оглоблина — единственная в России школьница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, она поступила в Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана. Об этом рассказал ректор вуза Михаил Гордин.

"Гордимся, что у нас есть 400-балльница, выпускница нашей Бауманской инженерной школы, она к нам поступила. Она единственная в России", — приводит ТАСС слова Гордина.

Также, по словам ректора Бауманки, в университет поступили 17 абитуриентов со ста баллами по двум экзаменам и 264 человека с идеальным результатом по одному школьному предмету.