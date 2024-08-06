Что христианам запрещено делать 6 августа, в День князей Бориса и Глеба

День памяти Бориса и Глеба — не просто религиозное событие. Это день, когда христиане вспоминают подвиг двух братьев, которые отказались от насилия и пролития крови ради сохранения мира. В их истории заключены уроки смирения, любви и веры, которые актуальны и сегодня.

Когда День памяти святых Бориса и Глеба

Что нельзя делать в День памяти Бориса и Глеба. Фото © ruvera.ru

Праздник отмечается ежегодно 6 августа. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память святых князей, которые стали примером истинного христианского поведения.

В чём смысл праздника

Приметы Дня Бориса и Глеба 6 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonovskay Anzhella

Праздник Бориса и Глеба напоминает нам о важности мира и прощения. Они не стали бороться за власть и богатство, предпочли жизнь по Божьим заповедям. Именно поэтому их почитают как страстотерпцев — тех, кто терпит страдания ради исполнения воли Божьей.

Кто такие Борис и Глеб — подробно

Как провести День Бориса и Глеба христианам. Фото © ruvera.ru

Борис и Глеб были сыновьями святого равноапостольного князя Владимира Киевского, крестителя Руси. Эти два брата вошли в историю как первые русские святые. "Святые благоверные князья Борис и Глеб, сыновья святого равноапостольного князя Владимира Киевского, — первые русские святые, прославленные нашей Церковью. Их лик святости — страстотерпцы. Это те, кто, стремясь исполнять Божьи заповеди, не сопротивляются своим убийцам и не держат на них зла, но молятся за них и с любовью пытаются их вразумить", — рассказывает иерей Михаил Проходцев, настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской.

Их подвиг заключался в отказе от сопротивления своему брату Святополку Окаянному, который желал власти и не остановился перед убийством родных. Борис и Глеб отказались от борьбы за трон, избрав путь смирения и любви, став первыми русскими святыми, прославленными Церковью.

Почему Борис и Глеб — первые русские святые

История первых русских святых Бориса и Глеба. Фото © ruvera.ru

Они стали первыми русскими святыми благодаря своей верности заповедям и смирению. Их пример показывает, что истинная христианская любовь способна победить даже смертельные угрозы.

Святые Борис и Глеб не стали соперничать со своим старшим братом Святополком Окаянным, не желая допустить междоусобной брани в своём Отечестве. Их подвиг смирения и любви быстро прославил их по всей Руси, и уже в начале XI века началось их почитание как святых мучеников. Михаил Проходцев Михаил Проходцев, настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской

Как следует провести 6 августа настоящим христианам

Подвиг святых Бориса и Глеба: за что их чтут. Фото © Life.ru

В День памяти святых князей-cтpacтoтepпцeв Бориса и Глеба рекомендуется воздержаться от повседневных дел и посвятить время молитве. Посещение храма, чтение житий святых, размышления о христианских ценностях — всё это поможет духовно обогатиться и вспомнить о важности любви и прощения.

Что нельзя делать 6 августа, в День памяти святых князей Бориса и Глеба

Традиции и запреты на 6 августа. Фото © ruvera.ru

Как и полагается церковному празднику, помимо правил и традиций есть и свой список запретов. Избегать тяжёлой работы, как физической, так и умственной.

Не выезжать в поле и не заниматься сбором урожая.

Не рубить дрова, так как считается, что это может принести несчастье.

Приметы дня: 6 августа

Как молиться и что делать в День Бориса и Глеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kolbakova Olga

Не обошлось и без примет. Крайне советуем обратить внимание на погоду, она может многое рассказать. Солнечная погода — к холодной зиме.

Дождь — к тёплой зиме.

Утренний дождь — к погожему дню.

Южный ветер — к непогоде.

Цыплята жмутся к курице — к затяжным дождям.

Роса к полудню — к грозе.