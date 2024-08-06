Что христианам запрещено делать 6 августа, в День князей Бориса и Глеба
6 августа православные христиане отмечают День памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба. Life.ru рассказывает, что к чему и как провести этот день настоящим христианам.
День памяти Бориса и Глеба — не просто религиозное событие. Это день, когда христиане вспоминают подвиг двух братьев, которые отказались от насилия и пролития крови ради сохранения мира. В их истории заключены уроки смирения, любви и веры, которые актуальны и сегодня.
Когда День памяти святых Бориса и Глеба
Что нельзя делать в День памяти Бориса и Глеба. Фото © ruvera.ru
Праздник отмечается ежегодно 6 августа. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память святых князей, которые стали примером истинного христианского поведения.
В чём смысл праздника
Приметы Дня Бориса и Глеба 6 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonovskay Anzhella
Праздник Бориса и Глеба напоминает нам о важности мира и прощения. Они не стали бороться за власть и богатство, предпочли жизнь по Божьим заповедям. Именно поэтому их почитают как страстотерпцев — тех, кто терпит страдания ради исполнения воли Божьей.
Кто такие Борис и Глеб — подробно
Как провести День Бориса и Глеба христианам. Фото © ruvera.ru
Борис и Глеб были сыновьями святого равноапостольного князя Владимира Киевского, крестителя Руси. Эти два брата вошли в историю как первые русские святые. "Святые благоверные князья Борис и Глеб, сыновья святого равноапостольного князя Владимира Киевского, — первые русские святые, прославленные нашей Церковью. Их лик святости — страстотерпцы. Это те, кто, стремясь исполнять Божьи заповеди, не сопротивляются своим убийцам и не держат на них зла, но молятся за них и с любовью пытаются их вразумить", — рассказывает иерей Михаил Проходцев, настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской.
Их подвиг заключался в отказе от сопротивления своему брату Святополку Окаянному, который желал власти и не остановился перед убийством родных. Борис и Глеб отказались от борьбы за трон, избрав путь смирения и любви, став первыми русскими святыми, прославленными Церковью.
Почему Борис и Глеб — первые русские святые
История первых русских святых Бориса и Глеба. Фото © ruvera.ru
Они стали первыми русскими святыми благодаря своей верности заповедям и смирению. Их пример показывает, что истинная христианская любовь способна победить даже смертельные угрозы.
Святые Борис и Глеб не стали соперничать со своим старшим братом Святополком Окаянным, не желая допустить междоусобной брани в своём Отечестве. Их подвиг смирения и любви быстро прославил их по всей Руси, и уже в начале XI века началось их почитание как святых мучеников.
Как следует провести 6 августа настоящим христианам
Подвиг святых Бориса и Глеба: за что их чтут. Фото © Life.ru
В День памяти святых князей-cтpacтoтepпцeв Бориса и Глеба рекомендуется воздержаться от повседневных дел и посвятить время молитве. Посещение храма, чтение житий святых, размышления о христианских ценностях — всё это поможет духовно обогатиться и вспомнить о важности любви и прощения.
Что нельзя делать 6 августа, в День памяти святых князей Бориса и Глеба
Традиции и запреты на 6 августа. Фото © ruvera.ru
Как и полагается церковному празднику, помимо правил и традиций есть и свой список запретов.
- Избегать тяжёлой работы, как физической, так и умственной.
- Не выезжать в поле и не заниматься сбором урожая.
- Не рубить дрова, так как считается, что это может принести несчастье.
Приметы дня: 6 августа
Как молиться и что делать в День Бориса и Глеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kolbakova Olga
Не обошлось и без примет. Крайне советуем обратить внимание на погоду, она может многое рассказать.
- Солнечная погода — к холодной зиме.
- Дождь — к тёплой зиме.
- Утренний дождь — к погожему дню.
- Южный ветер — к непогоде.
- Цыплята жмутся к курице — к затяжным дождям.
- Роса к полудню — к грозе.
День Бориса и Глеба — это напоминание о силе любви и смирения, примерах, которые особенно важны в наше время. Пусть этот день станет для всех временем размышлений и духовного роста, а святые князья будут нашими заступниками и наставниками на пути к миру и добру.
Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko