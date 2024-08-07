СК назвал причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле, где погибли 10 человек
СК: Причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле стало скопления газовоздушной смеси
Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / Прокуратура Свердловской области
Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле, жертвами которого стали 10 человек, произошёл из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.
СК предъявил обвинения троим газовщикам по делу о взрыве в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области
"По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества", — говорится в сообщении ведомства.
Мастеру и двоим слесарям газовой службы уже предъявили обвинения, сегодня им изберут меру пресечения. Всем троим грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. В СК подчеркнули, что ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате.
Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле случился взрыв. У здания обрушилось несколько подъездов. В результате взрыва погибли 10 человек, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек пострадали. Накануне, 6 августа, стало известно о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.