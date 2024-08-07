СК назвал причину взрыва в доме в Нижнем Тагиле, где погибли 10 человек

Взрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле, жертвами которого стали 10 человек, произошёл из-за скопления газовоздушной смеси в связи с ненадлежащим техобслуживанием. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

СК предъявил обвинения троим газовщикам по делу о взрыве в многоквартирном жилом доме в Нижнем Тагиле. Видео © Telegram / СУ СК России по Свердловской области

"По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества", — говорится в сообщении ведомства.