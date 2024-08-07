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7 августа, 15:53

Сами гадят, а потом ищут виноватых: Депутат уличил США в лицемерии из-за ситуации под Курском

Депутат Журавлёв: США прекрасно знают, кто стоит за атакой на Курскую область

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв назвал "репризой" требование Белого дома к Киеву объяснить происходящее в Курской области. По его словам, и администрация президента США, и Пентагон прекрасно знают, кто стоит за атакой российского приграничья.

Не думаю, что нужно так далеко слать запросы — из Белого дома в Киев — чтобы понять, что ВСУ творят в российской Курской области. Могли бы сразу узнать в Пентагоне, где не только отдают приказы украинским войскам, но и планируют все армейские операции киевского режима. Вся эта реприза в исполнении США напоминают комического персонажа из одного российского юмористического шоу — консьержа, который гадил в подъезде, а потом искренне интересовался, кто же это сделал (герой Михаила Галустяна в скетчкоме "Наша Russia").

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Не думаю, что нужно так далеко слать запросы — из Белого дома в Киев — чтобы понять, что ВСУ творят в российской Курской области. Могли бы сразу узнать в Пентагоне, где не только отдают приказы украинским войскам, но и планируют все армейские операции киевского режима. Вся эта реприза в исполнении США напоминают комического персонажа из одного российского юмористического шоу — консьержа, который гадил в подъезде, а потом искренне интересовался, кто же это сделал (герой Михаила Галустяна в скетчкоме "Наша Russia").
Не думаю, что нужно так далеко слать запросы — из Белого дома в Киев — чтобы понять, что ВСУ творят в российской Курской области. Могли бы сразу узнать в Пентагоне, где не только отдают приказы украинским войскам, но и планируют все армейские операции киевского режима. Вся эта реприза в исполнении США напоминают комического персонажа из одного российского юмористического шоу — консьержа, который гадил в подъезде, а потом искренне интересовался, кто же это сделал (герой Михаила Галустяна в скетчкоме "Наша Russia").

Парламентарий подчеркнул, что ответственность за все военные преступления Киева Соединённым Штатам придется нести в полной мере.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, за минувшие сутки противник потерял 315 военнослужащих. В США заявили, что намерены запросить разъяснения у Киева относительно событий в Курской области.

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Ольга Годуненко
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