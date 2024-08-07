Не думаю, что нужно так далеко слать запросы — из Белого дома в Киев — чтобы понять, что ВСУ творят в российской Курской области. Могли бы сразу узнать в Пентагоне, где не только отдают приказы украинским войскам, но и планируют все армейские операции киевского режима. Вся эта реприза в исполнении США напоминают комического персонажа из одного российского юмористического шоу — консьержа, который гадил в подъезде, а потом искренне интересовался, кто же это сделал (герой Михаила Галустяна в скетчкоме "Наша Russia").