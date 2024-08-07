МОК вручил фигуристам сборных США и Японии медали зимней Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет провёл церемонию вручения медалей командного турнира фигуристов за Олимпиаду 2022 года. Церемония награждения состоялась в Парке чемпионов рядом с Эйфелевой башней.

Атлетам из США и Японии вручили золотые и серебряные медали, которые они получили после дисквалификации Камилы Валиевой. Российские фигуристы, которым теперь досталась бронза, на мероприятие приглашены не были. В МОК объяснили отсутствие россиян на вручении тем, что Олимпийский комитет России (ОКР) отстранён. Кроме того, по заявлению комитета, возникли некие логистические проблемы.

Напомним, 29 января 2024 года CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву и лишил её золотой медали Олимпийских игр в Пекине. Причиной стал положительный анализ на триметазидин в декабре 2021 года на чемпионате России. После этого Совет Международного союза конькобежцев (ISU) перераспределил медали командного турнира фигуристов, в результате чего золото России передали США. На второе место поставили Японию, а Россию отодвинули на третье. А Канада подала апелляцию в надежде отобрать у РФ и бронзовые медали, но ей отказали. 25 июля стало известно, что CAS отклонил апелляции РФ на лишение золота Игр в Пекине.