Раненого под Курском военкора Поддубного направят на лечение в Москву
Раненого под Курском военкора ВГТРК Поддубного переведут в московскую клинику
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, будет доставлен в одно из московских медучреждений. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Вестей".
"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — сказано в сообщение.
Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован, корреспондент находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ожогами. Изначально сообщалось о его смерти, однако позже эту информацию опровергли.