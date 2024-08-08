Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 02:26

Раненого под Курском военкора Поддубного направят на лечение в Москву

Раненого под Курском военкора ВГТРК Поддубного переведут в московскую клинику

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, будет доставлен в одно из московских медучреждений. Информация об этом появилась в телеграм-канале "Вестей".

"Получившего ранение военкора ВГТРК Евгения Поддубного направят в московскую клинику. В курской больнице, куда журналист поступил после атаки украинского дрона, провели все необходимые исследования, назначен курс лечения", — сказано в сообщение.

"Так просто не возьмёшь!": Военкор Коц рассказал о состоянии Поддубного
"Так просто не возьмёшь!": Военкор Коц рассказал о состоянии Поддубного

Напомним, что военкор ВГТРК получил ранение в результате атаки украинского дрона, освещая события на границе Курской области. Сейчас он госпитализирован, корреспондент находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ожогами. Изначально сообщалось о его смерти, однако позже эту информацию опровергли.

Оксана Попова
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров