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Регион
8 августа, 11:08

Российские системы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ над Курской областью

Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Ещё 2 украинские ракеты уничтожены в небе Курской области"написал он, сопроводив публикацию словами благодарности, обращёнными к бойцам ПВО и защитникам границы.

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Напомним, что ВСУ утром 6 августа попытались прорваться в Курскую область, но их оставили российские пограничники и военные, вступив в бой с противником. К сожалению, украинские удары привели к жертвам среди мирного населения региона. Сегодня местные власти сообщили, что подразделениям ВС Украины не удалось продвинуться вглубь российской территории и они начали отступать. Враг в ходе своей операции потерял порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники, включая восемь танков и 12 БТР.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Юрий Лысенко
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