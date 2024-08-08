Российские системы ПВО уничтожили ещё две ракеты ВСУ над Курской областью
Российские средства ПВО уничтожили две ракеты ВСУ над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Ещё 2 украинские ракеты уничтожены в небе Курской области" — написал он, сопроводив публикацию словами благодарности, обращёнными к бойцам ПВО и защитникам границы.
Напомним, что ВСУ утром 6 августа попытались прорваться в Курскую область, но их оставили российские пограничники и военные, вступив в бой с противником. К сожалению, украинские удары привели к жертвам среди мирного населения региона. Сегодня местные власти сообщили, что подразделениям ВС Украины не удалось продвинуться вглубь российской территории и они начали отступать. Враг в ходе своей операции потерял порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники, включая восемь танков и 12 БТР.
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