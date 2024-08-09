Орловский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ ночью
Губернатор Клычков: Дрон ВСУ уничтожен над Орловской областью ночью
Российские военные ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Орловской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Сегодня ночью над территорией Орловской области был сбит вражеский БПЛА. Никаких повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", – проинформировал глава региона.
Он также рассказал, что в течение ночи оперативные службы принимали жителей Курской области, которых эвакуировали из-за нападения украинских боевиков на приграничье. Все они были размещены в пунктах временного пребывания, обеспечены питанием и предметами первой необходимости, добавил губернатор.
Событийная ночь выдалась в Липецкой области, где после массированной атаки дронов произошла детонация взрывоопасных объектов, также было зафиксировано повреждение энергообъекта. Власти объявили эвакуацию четырёх населённых пунктов Липецкого округа. Пострадали шесть человек. К настоящему моменту красный уровень угрозы беспилотников отменён, однако сохраняется жёлтый уровень.
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