Орловский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ ночью

Российские военные ночью уничтожили украинский БПЛА над территорией Орловской области, в результате никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Сегодня ночью над территорией Орловской области был сбит вражеский БПЛА. Никаких повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", – проинформировал глава региона.