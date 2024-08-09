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ВСУ не дождутся подкрепления на танках у курского приграничья. Оно сгинуло в "огненном шторме" с небес

Авиация России нанесла серию ударов по резервам ВСУ в Сумской области

9 августа, 09:07
Авиация РФ обстреляла резервы ВСУ в Сумской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Авиация РФ обстреляла резервы ВСУ в Сумской области. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российская авиация нанесла серию ударов по резервам украинской армии, расположенным на территории Сумской области, потери противника за сутки превысили 280 солдат. Пресечены попытки рейдовых действий подразделений противника в приграничье Курской области, рассказали в Минобороны РФ.

"Ударами авиации и ракетных войск наносилось поражение резервам противника на территории Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, пять бронетранспортёров, 18 боевых бронированных машин", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в результате успешных действий ВС РФ украинские военнослужащие также лишились шести автомобилей, гаубицы М777, самоходной артиллерийской установки "Краб" и орудия Д-20.

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Появилось видео блестящей операции Су-25 по уничтожению логова ВСУ в курском приграничье

Напомним, 6 августа украинские военные попытались прорваться в Курскую область. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним данным, травмы в результате атаки ВСУ получили 66 человек, в том числе 9 детей. В Минобороны РФ сообщили, что за время боёв в Курской области ВСУ потеряли до 945 военных. Утверждается, что противник ведёт атаку с территории Сумской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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