В Орске мать убила четырёхмесячную дочь из-за плача

В Оренбургской области начали расследовать дело об убийстве четырёхмесячного ребёнка. 23-летняя мать девочки задержана как главный подозреваемый. Жительницу Орска обвиняют в совершении убийства своей дочери, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

По предварительным данным, женщина расправилась с малышкой из-за плача и криков. Мать была недовольна беспокойным поведением ребёнка — и вместо того, чтобы успокоить, нанесла девочке удары рукой по голове, от которых та скончалась на месте. Трагедия произошла 6 августа.

"Суд с учётом позиции прокурора избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 06.10.2024 г.", — уточнили в свою очередь в Прокуратуре Оренбургской области.