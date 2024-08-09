В Орске мать убила четырёхмесячную дочь из-за плача
Жительница Орска арестована за убийство своей четырёхмесячной дочки из-за плача
В Оренбургской области начали расследовать дело об убийстве четырёхмесячного ребёнка. 23-летняя мать девочки задержана как главный подозреваемый. Жительницу Орска обвиняют в совершении убийства своей дочери, сообщает СУ СК России по Оренбургской области.
По предварительным данным, женщина расправилась с малышкой из-за плача и криков. Мать была недовольна беспокойным поведением ребёнка — и вместо того, чтобы успокоить, нанесла девочке удары рукой по голове, от которых та скончалась на месте. Трагедия произошла 6 августа.
"Суд с учётом позиции прокурора избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 06.10.2024 г.", — уточнили в свою очередь в Прокуратуре Оренбургской области.
Под контроль дело взял председатель Следственного комитета. Он поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее Life.ru рассказал о том, что в Перми на мусорке было найдено тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодане. В ходе следствия стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже правоохранители задержали пермячку. Она полностью признала свою вину.