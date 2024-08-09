"С подонками переговоры вести нельзя": В ГД поставили под сомнение диалог с Киевом после атаки на Курскую область
Водолацкий: Атака ВСУ на Курскую область снимает вопрос переговоров
Атаки ВСУ на Курскую область поставили под сомнение вопрос ведения переговоров с Киевом, считает депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
"После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели", — цитирует его НСН.
Водолацкий уверен, что теперь ещё более принципиальным вопросом становится создание санитарной зоны. При этом он также подчеркнул, что в ближайшие несколько дней ВС РФ смогут очистить территория России от националистов.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.
ТАСС/Александр Щербак