Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 12:37

"С подонками переговоры вести нельзя": В ГД поставили под сомнение диалог с Киевом после атаки на Курскую область

Водолацкий: Атака ВСУ на Курскую область снимает вопрос переговоров

Атаки ВСУ на Курскую область поставили под сомнение вопрос ведения переговоров с Киевом, считает депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.

"После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели",цитирует его НСН.

Водолацкий уверен, что теперь ещё более принципиальным вопросом становится создание санитарной зоны. При этом он также подчеркнул, что в ближайшие несколько дней ВС РФ смогут очистить территория России от националистов.

Генерал предрёк крах киевского режима после бегства лазутчиков ВСУ под Курском
Генерал предрёк крах киевского режима после бегства лазутчиков ВСУ под Курском

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Ситуация в регионе сложная, бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны России, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.

Обложка ©

ТАСС/Александр Щербак

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Госдума
  • ВСУ
  • Украина
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров