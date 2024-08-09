Генерал предрёк крах киевского режима после бегства лазутчиков ВСУ под Курском
Генерал Липовой назвал вылазку ВСУ в Курской области последним вздохом Киева
Очередная "миссия" Вооружённых сил Украины (ВСУ) по атаке Курской области является нелогичной и больше похожа на пиар. Киев таким образом пытается показать Западу, что ещё на что-то способен, объяснил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.
По его мнению, вылазка бойцов ВСУ в Курской области — это последний вздох киевского режима. Липовой пояснил, что украинские власти хотят набрать себе актив в переговорном портфеле, хотят сесть за один стол с Россией с "аргументами", о чём ранее неоднократно заявлялось. В Киеве, как заметил генерал, рассчитывают, что в таком случае переговоры будут иметь "равнозначный, равносильный характер". Однако миссия ВСУ провальна, поскольку лазутчики в курском приграничье продержатся максимум пару суток.
"И после этого их всё равно отрежут от границы. Если они не успеют убежать через границу, их отрежут от границы и дальше всех уничтожат, кто не захочет сдаться. На этом вся эта авантюра закончится для Зеленского. И вполне возможно, полным крахом для всего киевского режима. Потому что у них ничего не осталось, и, судя по всему, спонсорская помощь скоро полностью закончится, как только власть сменится в Вашингтоне", — подчеркнул Липовой в беседе с "Царьградом".
Липовой подчеркнул, что больше всех страдают местные жители. Однако ситуация пойдёт на улучшение через пару дней. Тогда власти региона смогут начать восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры. Генерал добавил, что Россия не медлила с ответом. Войска уже усилили боевые действия в зоне СВО.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются до сих пор. В настоящее время жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют. По последним сведениям, пострадавшими числятся 66 человек, в том числе девять детей. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. В Минобороны отметили, что за всё время противник потерял уже около тысячи человек и 102 единицы бронетехники. 7 августа на территорию региона выдвинулись военные подразделений для наращивания сил, а 9 августа "Грады", танки и артиллерия выдвинулись для наращивания сил в Суджанском районе. При этом лазутчики могли остаться сразу без трёх командиров. В Сети появилось видео удара "Искандерами" по тайному бункеру с генералами ВСУ.
ТАСС / Алексей Белкин