Очередная "миссия" Вооружённых сил Украины (ВСУ) по атаке Курской области является нелогичной и больше похожа на пиар. Киев таким образом пытается показать Западу, что ещё на что-то способен, объяснил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой.

По его мнению, вылазка бойцов ВСУ в Курской области — это последний вздох киевского режима. Липовой пояснил, что украинские власти хотят набрать себе актив в переговорном портфеле, хотят сесть за один стол с Россией с "аргументами", о чём ранее неоднократно заявлялось. В Киеве, как заметил генерал, рассчитывают, что в таком случае переговоры будут иметь "равнозначный, равносильный характер". Однако миссия ВСУ провальна, поскольку лазутчики в курском приграничье продержатся максимум пару суток.

"И после этого их всё равно отрежут от границы. Если они не успеют убежать через границу, их отрежут от границы и дальше всех уничтожат, кто не захочет сдаться. На этом вся эта авантюра закончится для Зеленского. И вполне возможно, полным крахом для всего киевского режима. Потому что у них ничего не осталось, и, судя по всему, спонсорская помощь скоро полностью закончится, как только власть сменится в Вашингтоне", — подчеркнул Липовой в беседе с "Царьградом".